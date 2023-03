29 мар 2023



Новая песня RAVEN



"Go For The Gold", новая песня группы RAVEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "All Hell's Breaking Loose", выход которого запланирован на 30 июня на Silver Lining Music.



Трек-лист:



01. Medieval

02. Surf The Tsunami

03. Turn Of The Screw

04. All Hell's Breaking Loose

05. The Far Side

06. Desperate Measures

07. Victory's Call

08. Edge Of A Nightmare

09. Invasion

10. Go For The Gold







+0 -0



просмотров: 121