"Hung, Drawn & Quartered", новое видео группы RAVEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из концертного альбома "Screaming Murder Death From Above: Live In Aalborg", выходящего 18 января на SPV/Steamhammer в виде CD-диджипака, двойного разворотного винила и в цифровом формате.



























