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Вокалист RAVEN : «История с COVID-19 непомерно раздута»



Вокалист RAVEN John Gallagher в недавнем интервью ответил на вопрос о том, насколько, по его мнению, ситуация с коронавирусом поставила концертный рынок в ситуацию полной неопределённости, и когда, на его взгляд, можно ждать выступлений:



«Я бы сказал, что ситуация поставила нас в более чем неприятную позицию (смеётся). У нас есть даты на Европу на февраль 2021 года. Если всё будет в силе, мы отыграем. Это всё ужасно, мой личный взгляд на проблему отличается, и я могу подвергнуться критике за него, но я считаю, что всё это было сделано неправильно и непомерно раздуто, и я искренне надеюсь, что всё уйдёт. Мы застряли в этой ситуации, для многих людей это способ заработка. Нам ещё повезло, что никаких туров не планировалось. А я знаю те команды, которые стартовали в марте, и все счета... Так что они полностью в г...е, перелёты, аренда грузовиков, всё, что нужно. Так что для нас ещё всё обошлось малой кровью. Единственное положительное, что я вижу из всей ситуации, заключается в том, что люди захотят прийти и отлично провести время сразу же, когда всё только откроется».

































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