12 июл 2023



Вокалист RAVEN против подкладок



John Gallagher в интервью Rock Titan ответил на вопрос, может ли он как-то оправдать тех, кто использует подкладки на концертах:



«Нет. И это на самом деле начало меня раздражать ближе к финалу существования RUSH, а я обожаю RUSH. Но если послушать многие выступления поздних годов RUSH, там были дополнительные вокальные партии и всё в таком духе. И я понимаю, что в начале карьеры Geddy [Lee] вертел диски, катаясь на одноколёсном велосипеде, и это немного отвлекает от процесса исполнения, потому что ты в буквальном смысле делаешь 90 действий одновременно. Так что они много чего отставляли на откуп триггерам. Но потом таких партий стало становиться всё больше и больше. И многие из этих вещей не нужны.



Мой любимый пример — QUEEN. У QUEEN были запредельные альбомы, особенно "A Night At The Opera". И единственное, в чём они когда-либо жульничали, причем делали это очень откровенно, — это в средней части "Bohemian Rhapsody". Из серии: "Мы это не будем и пытаться исполнить. Это слишком сложно. Мы поставим запись и уйдём со сцены, чтобы нас там не было. А потом мы вернёмся и сыграем всё остальное". А в остальном, вплоть до 1982 года, на сцене были только четыре парня. И они исполняли такие песни, как "The Prophet's Song", "Bohemian Rhapsody", "Brighton Rock" и "Killer Queen" — все эти удивительные песни — многослойные, с многократным наложением, с 30, 40 овердабами — и низводили их до самой основы и создавали нечто лучшее во многих отношениях, потому что всё это было более прямолинейно и происходило прямо у вас на глазах. И живое было живым, а студийное — студийным. И это вдохновляет. Это означает, что вы не привязаны к точному воспроизведению альбома. И любой, кто говорит: "Мы должны исполнить то-то и то-то. Мы должны исполнить это только так", — это обман, это мошенничество, это слишком простой ход. И это полное дерьмо. Я так считаю.



Если вы занимаетесь этим бизнесом, всё это гораздо прозрачнее. Я видел некоторые из таких групп. Однажды на круизе 70000 Tons Of Metal была группа, в половине песен которой звучала бас-гитара, и у них не было басиста. И я подумал: "Вы серьёзно?" А еще у вышеупомянутой группы все песни начинаются на рок-органе Hammond, а клавишника нет. Я не понимаю этого. Такая группа, как MUSE начала с этим сталкиваться, так они взяли с собой в тур пару ребят, так чтобы всё это было реально сыграно. И это нормально. Потому что... На сцену выходят ребята, и нет ничего — абсолютно ничего — и когда они начинают играть, нечто появляется из воздуха. Это магия — чистая магия, когда люди создают музыку. А нажатие кнопки "play" — это не волшебство».







+0 -0



просмотров: 137