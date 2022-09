сегодня



STEVE VAI выступил с LIVING COLOUR



STEVE VAI присоединился на сцене к LIVING COLOUR в ходе выступления на фестивале Rock In Rio.



Сет-лист:



"Middle Man"

"Desperate People"

"Ignorance Is Bliss"

"Wall"

"This Little Pig"

"Type"

"Time's Up"

"Rock and Roll" (Led Zeppelin – with Steve Vai)

"This is the Life" (with Steve Vai)

"Crosstown Traffic" (The Jimi Hendrix Experience – with Steve Vai)

"Cult of Personality" (with Steve Vai)







