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LIVING COLOUR готовы к студийной работе



В рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk", вокалист LIVING COLOUR ответил на вопрос, стоит ли поклонникам ждать что-то нового от группы в ближайшее время:



«Ходят слухи, что когда я вернусь [после выступления на фестивале The Sands Rocks в Канкуне, Мексика], мы отправимся в студию, чтобы поработать над чем-то. Я не знаю, что именно, не знаю, как именно, но мы действительно собираемся пойти в студию на следующей неделе и записать кое-что.



С момента нашего последнего разговора с вами мы занимались разными вещами. Мы с Vernon'ом [Reid, гитара] собрались вместе, я встречался с с Will'ом [Calhoun, барабаны], с Doug'ом [Wimbish, бас], я общался и с другими авторами песен. Я познакомился со многими авторами. Пришло время собрать все это вместе и начать работать. Так что, как я уже сказал, на следующей неделе мы посмотрим, что у нас есть. Мы собираемся поработать над некоторыми новыми вещами, и, надеюсь, мы продолжим это во время нашего пребывания в Европе и когда мы снова будем выступать с ребятами из [EXTREME] в феврале, и просто проведем саундчек, поработаем над чем-то, а потом, когда закончим, пойдем в студию и что-нибудь придумаем».







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