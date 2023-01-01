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Living Colour

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Гитарист LIVING COLOUR: «В комнате самый опасный тот, кого слушают»



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Гитарист LIVING COLOUR Vernon Reid в недавнем интервью рассказал о том, что его вдохновило на создание песен "This Is The Life" и "Cult Of Personality":

«Я написал эту песню ["This Is The Life"] в то время, когда у меня всё было прекрасно — всё шло замечательно. Но мне пришлось играть эту песню, когда я разводился со своей первой женой. Я исполнял эту песню после смерти моего друга Грега Тейта. И одна из строк звучит так: "В другой жизни твои любимые никогда не умирают". И это один из тех случаев, когда ты живёшь с этим... А потом люди говорят: "Чувак, эта песня много значила для меня". И это удивительно, потому что нам пришлось это пережить. В том-то и дело, что, когда пишешь текст, затем тебе приходится жить с этим текстом. Отчасти это означает, что ты не находишься в изолированном окружении, сам по себе.

Когда я сейчас слышу Уитни Хьюстон, мне трудно её слушать, потому что она была буквально — я могу назвать её, а также Курта Кобейна — они были голосами своего поколения. Но чего им это стоило? Действительно, чего им стоило быть такими?

Когда успех случился с Куртом Кобейном, странно думать об этом как о травме, но это было именно так, потому что люди говорили: "Чувак, он ведь был своим парнем в нашем обществе", а зависть — это реально. И люди говорили: "Ты продался", просто потому, что он стал феноменом. Невозможно контролировать такую ситуацию.

Я считаю, что нам очень повезло с "Cult Of Personality", потому что это песня о захватывающем аспекте человеческого состояния. Почему мы выбираем именно этого человека в качестве того, кого мы готовы слушать? В этом-то и дело. Самый опасный человек в любой комнате — это человек, которого готовы слушать другие люди. И почему именно этого человека, а не того? И мы сейчас с этим живём. Популизм — всё об этом».




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