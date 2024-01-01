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COREY GLOVER о новом альбоме LIVING COLOUR



COREY GLOVER в рамках недавнего интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом LIVING COLOUR:



«Мы все еще находимся на стадии сочинения. На данный момент мы находимся в поисках своего голоса. Мне кажется, важно, чтобы нам было что сказать, чтобы это было что-то острое, особенно в нынешнее время и на его фоне. Если бы все сложилось правильно, эта пластинка вышла бы в этом году. Но я думаю, что расписание было составлено не в нашу пользу. Но не думаю, что мир сильно изменится. А если изменится, мы будем об этом говорить. Но в основном мы пытаемся понять, какова наша миссия в этом деле. И мы работаем над ним в этом направлении, чтобы ускорить этот процесс».







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