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*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 43
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 30
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 25
*BATTLE BEAST думают о новом материале 17
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 14
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Living Colour

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1 июн 2024 : 		 COREY GLOVER о новом альбоме LIVING COLOUR

6 апр 2024 : 		 Вокалист LIVING COLOUR о новом альбоме

9 ноя 2023 : 		 LIVING COLOUR готовы к студийной работе

20 сен 2023 : 		 Музыканты LIVING COLOUR о словах Янна Веннера

6 сен 2023 : 		 LIVING COLOUR выпустят пластинку в нужный момент

15 авг 2023 : 		 Гитарист LIVING COLOUR: «В комнате самый опасный тот, кого слушают»

9 авг 2023 : 		 LIVING COLOUR почтили память Шинейд О'Коннор

7 май 2023 : 		 Вокалист LIVING COLOUR о новом альбоме

19 сен 2022 : 		 STEVE VAI сотрудничает с LIVING COLOUR

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20 июл 2021 : 		 Концертное видео LIVING COLOUR

13 июл 2021 : 		 LIVING COLOUR работают над новой музыкой

8 июн 2020 : 		 Протестное видео от LIVING COLOUR

6 май 2020 : 		 Карантинное видео от барабанщика ANTHRAX и вокалиста LIVING COLOUR

12 сен 2019 : 		 Вокалист LIVING COLOUR и гитарист ADRENALINE MOB исполняют THIN LIZZY

21 авг 2019 : 		 Вокалист LIVING COLOUR и гитарист ADRENALINE MOB в новом проекте

21 авг 2019 : 		 Концертное видео LIVING COLOUR 1993 года

30 окт 2018 : 		 Вокалист LIVING COLOUR отметит юбилей дебютного альбома

21 апр 2018 : 		 LIVING COLOUR исполнили песню Принса

21 янв 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления LIVING COLOUR

18 авг 2017 : 		 Видео с выступления LIVING COLOUR

4 авг 2017 : 		 Новая песня LIVING COLOUR

8 июн 2017 : 		 Новая песня LIVING COLOUR

22 май 2017 : 		 LIVING COLOUR почтили память Криса Корнелла

13 май 2017 : 		 Новый альбом LIVING COLOUR выйдет осенью

14 фев 2017 : 		 COREY GLOVER исполнил кавер-версию JUDAS PRIEST
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COREY GLOVER о новом альбоме LIVING COLOUR



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COREY GLOVER в рамках недавнего интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом LIVING COLOUR:

«Мы все еще находимся на стадии сочинения. На данный момент мы находимся в поисках своего голоса. Мне кажется, важно, чтобы нам было что сказать, чтобы это было что-то острое, особенно в нынешнее время и на его фоне. Если бы все сложилось правильно, эта пластинка вышла бы в этом году. Но я думаю, что расписание было составлено не в нашу пользу. Но не думаю, что мир сильно изменится. А если изменится, мы будем об этом говорить. Но в основном мы пытаемся понять, какова наша миссия в этом деле. И мы работаем над ним в этом направлении, чтобы ускорить этот процесс».




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