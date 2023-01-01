7 май 2023



Вокалист LIVING COLOUR о новом альбоме



Corey Glover в рамках недавней беседе ответил, работают ли LIVING COLOUR над новым материалом:



«Безусловно. Мы всегда работаем над новой музыкой. Нам нравится не спеша создавать альбомы. Это и благословение, и проклятие, потому что в промежутках между ними появляется много материала». Ссылаясь на идиому "природа не терпит вакуума", которая используется для выражения идеи о том, что пустые или незаполненные пространства неестественны, поскольку противоречат законам природы и физики, Glover продолжил: «Так что если нечего делать, то что-нибудь да придумается. А нам всем есть чем заняться; мы все время работаем. Все заняты другими делами, так что это трудно... Нам приходится выкраивать время, чтобы собраться вместе и по-настоящему сосредоточиться на записи альбома, а это непросто. Я знаю по себе, я родитель. Мои дети учатся в колледже»







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