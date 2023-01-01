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*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 28
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
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Living Colour

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7 май 2023 : 		 Вокалист LIVING COLOUR о новом альбоме

19 сен 2022 : 		 STEVE VAI сотрудничает с LIVING COLOUR

6 сен 2022 : 		 STEVE VAI выступил с LIVING COLOUR

20 июл 2021 : 		 Концертное видео LIVING COLOUR

13 июл 2021 : 		 LIVING COLOUR работают над новой музыкой

8 июн 2020 : 		 Протестное видео от LIVING COLOUR

6 май 2020 : 		 Карантинное видео от барабанщика ANTHRAX и вокалиста LIVING COLOUR

12 сен 2019 : 		 Вокалист LIVING COLOUR и гитарист ADRENALINE MOB исполняют THIN LIZZY

21 авг 2019 : 		 Вокалист LIVING COLOUR и гитарист ADRENALINE MOB в новом проекте

21 авг 2019 : 		 Концертное видео LIVING COLOUR 1993 года

30 окт 2018 : 		 Вокалист LIVING COLOUR отметит юбилей дебютного альбома

21 апр 2018 : 		 LIVING COLOUR исполнили песню Принса

21 янв 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления LIVING COLOUR

18 авг 2017 : 		 Видео с выступления LIVING COLOUR

4 авг 2017 : 		 Новая песня LIVING COLOUR

8 июн 2017 : 		 Новая песня LIVING COLOUR

22 май 2017 : 		 LIVING COLOUR почтили память Криса Корнелла

13 май 2017 : 		 Новый альбом LIVING COLOUR выйдет осенью

14 фев 2017 : 		 COREY GLOVER исполнил кавер-версию JUDAS PRIEST

27 окт 2016 : 		 Видео с выступления LIVING COLOUR

14 сен 2016 : 		 Новое видео LIVING COLOUR

19 авг 2016 : 		 Новый ЕР LIVING COLOUR выйдет осенью

11 июн 2016 : 		 LIVING COLOUR в акустике
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|||| 7 май 2023

Вокалист LIVING COLOUR о новом альбоме



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Corey Glover в рамках недавней беседе ответил, работают ли LIVING COLOUR над новым материалом:

«Безусловно. Мы всегда работаем над новой музыкой. Нам нравится не спеша создавать альбомы. Это и благословение, и проклятие, потому что в промежутках между ними появляется много материала». Ссылаясь на идиому "природа не терпит вакуума", которая используется для выражения идеи о том, что пустые или незаполненные пространства неестественны, поскольку противоречат законам природы и физики, Glover продолжил: «Так что если нечего делать, то что-нибудь да придумается. А нам всем есть чем заняться; мы все время работаем. Все заняты другими делами, так что это трудно... Нам приходится выкраивать время, чтобы собраться вместе и по-настоящему сосредоточиться на записи альбома, а это непросто. Я знаю по себе, я родитель. Мои дети учатся в колледже»




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