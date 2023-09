сегодня



LIVING COLOUR выпустят пластинку в нужный момент



В интервью с May The Rock Be With You вокалист LIVING COLOUR Corey Glover ответил на вопрос, стоит ли поклонникам в ближайшее время ожидать новую пластинку от группы:



«Мне хочется на это надеяться. Мы не спешим записывать альбомы, потому что когда есть музыканты такого уровня, как Vernon [Reid, гитара], Will [Calhoun, барабаны], Doug [Wimbish, бас] — и я сам, наверное, — мы очень дорожим своей работой. Мы хотим, чтобы всё было правильно. Мы хотим, чтобы всё было именно так, как мы хотим, чтобы всё было именно так, как надо, как есть и как должно быть. Поэтому на это требуется время.



Делать записи проще технически, но гораздо сложнее с точки зрения жизни. Мы стали намного старше. У нас гораздо больше обязанностей. У нас есть дети. У нас есть колледж. У нас есть средняя школа. У тебя есть все остальные заботы, о которых ты должен думать, и при этом писать песню. Так что тут обоюдоострый меч — наличие возможностей для того, чтобы заниматься музыкой, и полноценная жизнь».







