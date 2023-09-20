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Living Colour

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|||| 20 сен 2023

Музыканты LIVING COLOUR о словах Янна Веннера



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LIVING COLOUR также не смогли пройти мимо разгоревшегося скандала с Янном Веннером:

«Мы, участники LIVING COLOUR, хотели бы обратить внимание на недавние слова Янна Веннера с извинениями за спорные заявления, сделанные в поддержку его новой книги.

Сама идея книги под названием " The Masters ", в которой откровенно умалчивается существенный вклад чернокожих, цветных людей и женщин в рок и поп-культуру, говорит о гораздо более серьезной и системной проблеме.

Его заявление в интервью New York Times о том, что афроамериканские и женщины-музыканты недостаточно "артистичны", чтобы высказаться о своем творчестве, абсурдно само по себе. Для человека, который более 50 лет вел хронику музыкального ландшафта, это оскорбление тех из нас, кто находится у истоков этих забытых гениев.

Слышать, что он считает Стиви Уандера недостаточно внятным, чтобы выразить свои мысли по тому или иному поводу, откровенно говоря, оскорбительно. Слышать, что Дженис Джоплин, Джони Митчелл, Тина Тернер или любая из многих женщин-артисток, о которых он решил не упоминать, не достойны статуса "мэтра", попахивает сексистским подходом к выбору и отчуждением.

Извинения г-на Вернера только укрепляют эту мысль. То, что его книга является отражением его мировоззрения, говорит о том, что оно на самом деле весьма ограничено и мелко».

В книге "The Masters" представлены интервью с Bob Dylan, Jerry Garcia, Mick Jagger, John Lennon, Bruce Springsteen, Pete Townshend и Bono из группы U2 — все они белые и мужчины.






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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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20 сен 2023
YNWA
Суть: белый дед выпустил книгу с интервью со своими любимыми белыми артистами.
Кто-то: нас там нет, а мы чёрные!
20 сен 2023
resurgamresponses
ну тут на месяц тема пойдет.
20 сен 2023
rassol
resurgamresponses, было бы что обсуждать.
20 сен 2023
gravitgroove
Американская истоия X
20 сен 2023
Saint Portnoy
Митчелл и Уандер - ок. Но Джоплин и Тина - всё. Рэй Чарльз, Би Би Кинг, Арета, Донна, Уитни и даже Эми уже для интервью особо не доступны.
Кого они хотят туда добавить? Пусть брошюру выпустят, приложение номер 1 к книге такой-то, я хз

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