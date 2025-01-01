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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 278
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 56
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Living Colour

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Басист LIVING COLOUR: «Мы в процессе!»



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DOUG'a WIMBISH'a в недавнем интервью спросили, работает ли группа над чем-то новым:

«Да. Любопытно, что когда люди спрашивают: «Вы пишете материал в студии? Ну, мы собираемся в студию через пару недель, и мы уже были в студии, фактически разрабатывая некоторые идеи. Так что, если честно, да, мы в процессе создания новой пластинки. Я бы хотел сказать, что мы находимся в процессе сбора материала, чтобы дойти до того момента, когда мы действительно сможем пойти в студию и иметь достаточно музыки или идей, чтобы начать создавать песни.

Так мы и работаем. Мы — группа, которая лучше всего работает, когда мы собираемся в одной комнате, включаем музыку и позволяем всем играть одновременно. Вот тогда и происходит волшебство. И не нужно слишком задумываться на этот счет. Просто садитесь. Пошли. Сделаем перерыв. Давайте еще немного поиграем. Убедитесь, что вы на самом деле способны все задокументировать. Потом домой. Там поспите. Вернитесь и сделайте то же самое на следующий день. И если вы сумеете настроиться на такой лад, то все начнет получаться. Или вы можете ждать волшебного момента, и тогда вы будете ждать встречи с Богом. Так что мы находимся в этом ритме, и я с нетерпением жду момента, когда мы придем в студию и начнем записывать».




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