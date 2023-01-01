Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*Немецкой BIG 4 быть! 43
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*Был ли сексуальный образ вокалистки поводом для привлечения ... 16
*Обновленное видео DISMEMBER 16
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти 16
*Новое видео DOKKEN 14
*Новое видео CRYPTA 14
*JEFF YOUNG о времени в MEGADETH: «Тусить с алкашами не мое» 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*Немецкой BIG 4 быть! 43
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*Был ли сексуальный образ вокалистки поводом для привлечения ... 16
[= ||| все новости группы



*

Living Colour

*



9 авг 2023 : 		 LIVING COLOUR почтили память Шинейд О'Коннор

7 май 2023 : 		 Вокалист LIVING COLOUR о новом альбоме

19 сен 2022 : 		 STEVE VAI сотрудничает с LIVING COLOUR

6 сен 2022 : 		 STEVE VAI выступил с LIVING COLOUR

20 июл 2021 : 		 Концертное видео LIVING COLOUR

13 июл 2021 : 		 LIVING COLOUR работают над новой музыкой

8 июн 2020 : 		 Протестное видео от LIVING COLOUR

6 май 2020 : 		 Карантинное видео от барабанщика ANTHRAX и вокалиста LIVING COLOUR

12 сен 2019 : 		 Вокалист LIVING COLOUR и гитарист ADRENALINE MOB исполняют THIN LIZZY

21 авг 2019 : 		 Вокалист LIVING COLOUR и гитарист ADRENALINE MOB в новом проекте

21 авг 2019 : 		 Концертное видео LIVING COLOUR 1993 года

30 окт 2018 : 		 Вокалист LIVING COLOUR отметит юбилей дебютного альбома

21 апр 2018 : 		 LIVING COLOUR исполнили песню Принса

21 янв 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления LIVING COLOUR

18 авг 2017 : 		 Видео с выступления LIVING COLOUR

4 авг 2017 : 		 Новая песня LIVING COLOUR

8 июн 2017 : 		 Новая песня LIVING COLOUR

22 май 2017 : 		 LIVING COLOUR почтили память Криса Корнелла

13 май 2017 : 		 Новый альбом LIVING COLOUR выйдет осенью

14 фев 2017 : 		 COREY GLOVER исполнил кавер-версию JUDAS PRIEST

27 окт 2016 : 		 Видео с выступления LIVING COLOUR

14 сен 2016 : 		 Новое видео LIVING COLOUR

19 авг 2016 : 		 Новый ЕР LIVING COLOUR выйдет осенью

11 июн 2016 : 		 LIVING COLOUR в акустике
| - |

|||| сегодня

LIVING COLOUR почтили память Шинейд О'Коннор



zoom
LIVING COLOUR почтили память Шинейд О'Коннор на концерте пятого августа в Roadrunner, Boston, Massachusetts, исполнив "Nothing Compares 2 U".




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 23

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом