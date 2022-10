сегодня



Новое видео DOROTHY



"Black Sheep", новое видео группы DOROTHY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Gifts From The Holy Ghost".



Трек-лист:



01. Beautiful Life

02. By Guns

03. Rest In Peace

04. Top Of The World

05. Hurricane

06. Close To Me Always

07. Black Sheep

08. Touched By Fire

09. Made To Die

10. Gifts From the Holy Ghost







