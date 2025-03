сегодня



SLASH присоединился на сцене к DOROTHY в рамках выступления 21 марта в El Rey Theatre, Los Angeles, California и исполнил три композиции: блюзовый стандарт "Key To The Highway", а также две песни Dorothy— "Gifts From The Holy Ghost" и "Tombstone Town".







