Новое видео DOROTHY



"Tombstone Town" feat SLASH, новое видео DOROTHY, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "The Way", выход которого запланирован на 14 марта на Roc Nation:



01. I Come Alive

02. The Devil I Know

03. MUD

04. Tombstone Town (feat. Slash)

05. Bones

06. Unholy Water

07. Haunted House

08. Putting Out The Fire

09. Superhuman

10. The Way http://www.itsdorothysucka.com/







