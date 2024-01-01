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*Умер Пол Ди'Анно 29
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 17
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
*Сборник кавер-версий IRON MAIDEN от THOMAS ZWIJSEN 14
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 13
*GOJIRA 8 месяцев держали в тайне факт выступления на открыти... 13
*Вокалист METALLICA: «Мы не собираемся быть группой, играющей... 13
*Новое видео ARCH ENEMY 12
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*Умер Пол Ди'Анно 29
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 17
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
[= ||| все новости группы



*

Dorothy

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22 окт 2024 : 		 Концертное видео DOROTHY

6 авг 2024 : 		 DOROTHY и смерть

25 июл 2024 : 		 DOROTHY: «Стриминги должны платить больше!»

20 июл 2024 : 		 Новое видео DOROTHY

26 окт 2023 : 		 NITA STRAUSS и DOROTHY выступили вместе: Видео

24 окт 2023 : 		 NITA STRAUSS и DOROTHY выступили вместе

11 сен 2023 : 		 Студийное видео от DOROTHY

18 май 2023 : 		 SLASH присоединился на сцене к DOROTHY: Видео

5 апр 2023 : 		 SLASH присоединился на сцене к DOROTHY

1 мар 2023 : 		 Концертное видео DOROTHY

14 окт 2022 : 		 Новое видео DOROTHY

26 мар 2022 : 		 Новый альбом DOROTHY выйдет весной

18 фев 2022 : 		 Новое видео DOROTHY

28 янв 2022 : 		 Новое видео DOROTHY

11 июл 2021 : 		 Новое видео DOROTHY

26 мар 2018 : 		 Новое видео DOROTHY

24 янв 2018 : 		 Новая песня DOROTHY

8 окт 2017 : 		 Концертное видео DOROTHY

8 май 2017 : 		 Новая песня DOROTHY
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|||| сегодня

Концертное видео DOROTHY



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"Mud", новое концертное видео группы DOROTHY, доступно для просмотра ниже.




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