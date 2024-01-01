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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 24
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Dorothy

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DOROTHY: «Стриминги должны платить больше!»



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DOROTHY в недавнем интервью коснулась темы стриминг-сервисов:

«Я считаю, что артистам нужно объединиться в профсоюз, а потоковым сервисам нужно платить нам гораздо больше за песни. Это здорово, потому что у потоковых сервисов есть свои плюсы: у вас гораздо более широкий охват. Вы можете достучаться до огромного количества людей. Я к тому, что вы можете получить миллиард стримов, верно? То есть вы охватываете людей по всему миру, в каждой стране. Но нам нужно получать за это больше денег, потому что сейчас артистов вынуждают гастролировать. Не то чтобы мы не любили гастролировать и встречаться с поклонниками, но я искренне убеждена, что мы заслуживаем того, чтобы нам платили за наше искусство, и это должно быть справедливо. И я полагаю, что правительство Соединенных Штатов должно немного поработать над законом от нашего имени и заставить артистов получать справедливую плату за потоковые трансляции. И тогда все будет замечательно. Тогда мы сможем приехать на гастроли. Вы сможете покупать физический мерч, виниловые диски, кассеты. Мы подпишем их для вас. Мы любим это. Мы поцелуем вас в лоб и распишем ваши сиськи. Но гастроли - это тяжелая работа, и хотя это весело, у нее есть свои плюсы и минусы. Но в конце концов, все должно быть по-честному. И я считаю, что артисты должны объединиться в профсоюз и не конкурировать друг с другом, а прикрывать друг другу спину. Потому что когда артисты начинают говорить, все бизнесмены в индустрии такие: «О-о-о. Они объединились и бунтуют»[Смеется]».




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