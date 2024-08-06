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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*Новая песня OPETH 38
*MACHINE HEAD выпускают пиво 36
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Dorothy

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DOROTHY и смерть



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Жизнь DOROTHY навсегда изменилась, когда около пяти лет назад она была вынуждена столкнуться со смертью в своем гастрольном автобусе. После того как ее гитарный техник получил передозировку, и свет начал подниматься вверх и выходить из его тела, она инстинктивно начала молиться за его выживание. Несмотря на то что техник временно умер, он удивительным, чудесным образом был возвращен к жизни, когда DOROTHY и ее команда образовали молитвенный круг возле его тела. В этот момент она тоже словно ожила. Ей было даровано возрождение с божественным вмешательством, которое вызвало в певице радикальное духовное пробуждение. Вспоминая это событие на WRIF и насколько это событие изменило ее лично, она сказала:

«Примерно на 180. Это был уникальный опыт. И я получаю за это от людей оскорбления, но я также встречаю много понимающих людей, которые верят. И я полагаю, что в ту ночь у меня была настоящая встреча со Святым Духом. Тогда я не подозревала, что это был Святой Дух, но теперь я знаю, потому что я стала более образованной в своем путешествии. Я продвинулась немного дальше в своем путешествии и следовании с Богом.

Я не была спасена, пока не попала в реабилитационный центр в 2020 году. Я зарегистрировалась на Хэллоуин, и там у меня произошла еще одна радикальная встреча со Святым Духом. И когда Бог призывает тебя, Бог обращается к тебе. Некоторых людей Бог просто призывает. Некоторые люди ищут. Я просто знаю, что если вы ищете и протягиваете руку помощи, вы получите ответ. Может быть, сразу, может быть, через какое-то время. И вот после той ночи в автобусе я все поняла, потому что накануне молилась: "Боже, если Ты реален, пожалуйста, покажи мне". И он показал. Я не была христианкой. Я не была спасена, но я знала без тени сомнения, благодаря тому, что я пережила, что Бог реален. И это был очень осязаемый опыт.

Мы все находимся в путешествии, и история раскрывается. И по мере того как я продвигаюсь в ней, я узнаю все больше»




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6 авг 2024
resurgamresponses
прикольный адрес itsdorothysucka.com
6 авг 2024
P
Papa
кто это?

просмотров: 133

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