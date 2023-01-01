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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 59
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 36
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
[= ||| все новости группы



*

Dorothy

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26 окт 2023 : 		 NITA STRAUSS и DOROTHY выступили вместе: Видео

24 окт 2023 : 		 NITA STRAUSS и DOROTHY выступили вместе

11 сен 2023 : 		 Студийное видео от DOROTHY

18 май 2023 : 		 SLASH присоединился на сцене к DOROTHY: Видео

5 апр 2023 : 		 SLASH присоединился на сцене к DOROTHY

1 мар 2023 : 		 Концертное видео DOROTHY

14 окт 2022 : 		 Новое видео DOROTHY

26 мар 2022 : 		 Новый альбом DOROTHY выйдет весной

18 фев 2022 : 		 Новое видео DOROTHY

28 янв 2022 : 		 Новое видео DOROTHY

11 июл 2021 : 		 Новое видео DOROTHY

26 мар 2018 : 		 Новое видео DOROTHY

24 янв 2018 : 		 Новая песня DOROTHY

8 окт 2017 : 		 Концертное видео DOROTHY

8 май 2017 : 		 Новая песня DOROTHY
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|||| 26 окт 2023

NITA STRAUSS и DOROTHY выступили вместе: Видео



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NITA STRAUSS и DOROTHY впервые исполнили композицию "Victorious" — профессиональное видео доступно ниже.






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