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*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 39
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Dorothy

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|||| 25 янв 2025

SLASH в новом сингле DOROTHY



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"Tombstone Town" feat SLASH, новая песня DOROTHY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Way", выход которого запланирован на 14 марта на Roc Nation:

01. I Come Alive
02. The Devil I Know
03. MUD
04. Tombstone Town (feat. Slash)
05. Bones
06. Unholy Water
07. Haunted House
08. Putting Out The Fire
09. Superhuman
10. The Way




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