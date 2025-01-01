25 янв 2025



SLASH в новом сингле DOROTHY



"Tombstone Town" feat SLASH, новая песня DOROTHY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Way", выход которого запланирован на 14 марта на Roc Nation:



01. I Come Alive

02. The Devil I Know

03. MUD

04. Tombstone Town (feat. Slash)

05. Bones

06. Unholy Water

07. Haunted House

08. Putting Out The Fire

09. Superhuman

10. The Way







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