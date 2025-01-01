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Видео с текстом от DESTINITY
418
Умер Джон Сайкс
148
LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE
46
MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ...
39
MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с...
39
все новости группы
Dorothy
США
-
http://www.itsdorothysucka.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/itsdorothysucka/
25 янв 2025
:
SLASH в новом сингле DOROTHY
6 дек 2024
:
Видео с текстом от DOROTHY
21 ноя 2024
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1 ноя 2024
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6 авг 2024
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DOROTHY и смерть
25 июл 2024
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DOROTHY: «Стриминги должны платить больше!»
20 июл 2024
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Новое видео DOROTHY
26 окт 2023
:
NITA STRAUSS и DOROTHY выступили вместе: Видео
24 окт 2023
:
NITA STRAUSS и DOROTHY выступили вместе
11 сен 2023
:
Студийное видео от DOROTHY
18 май 2023
:
SLASH присоединился на сцене к DOROTHY: Видео
5 апр 2023
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SLASH присоединился на сцене к DOROTHY
1 мар 2023
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Концертное видео DOROTHY
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Новый альбом DOROTHY выйдет весной
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Новое видео DOROTHY
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Новая песня DOROTHY
8 окт 2017
:
Концертное видео DOROTHY
8 май 2017
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Новая песня DOROTHY
25 янв 2025
SLASH в новом сингле DOROTHY
"Tombstone Town" feat SLASH, новая песня DOROTHY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Way", выход которого запланирован на 14 марта на Roc Nation:
01. I Come Alive
02. The Devil I Know
03. MUD
04. Tombstone Town (feat. Slash)
05. Bones
06. Unholy Water
07. Haunted House
08. Putting Out The Fire
09. Superhuman
10. The Way
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