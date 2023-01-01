сегодня



SLASH присоединился на сцене к DOROTHY: Видео



SLASH присоединился на сцене к DOROTHY в рамках выступления 31 марта в Troubadour, West Hollywood, California и исполнил композицию "Gifts From The Holy Ghost" — профессиональное видео доступно ниже.











+0 -0



просмотров: 241

