Концертное видео ELECTRIC CALLBOY



WE GOT THE MOVES (LIVE 2022), новое концертное видео ELECTRIC CALLBOY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового релиза “TEKKNO (Tour Edition)”, выход которого намечен на 24 марта:



1. Pump It

2. We Got The Moves

3. Fuckboi

4. Spaceman

5. Mindreader

6. Arrow Of Love

7. Parasite

8. Tekkno Train

9. Hurrikan

10. Neon

11. Pump It (Live)

12. Hate/Love (Live)

13. Spaceman (Live)

14. We Got The Moves (Live)

15. Hypa Hypa (Live)







