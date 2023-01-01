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ELECTRIC CALLBOY: «Нам нравится быть смешными»



Журнал Metal Hammer недавно пообщался с участниками ELECTRIC CALLBOY — небольшая выдержка из беседы доступна ниже.



Как вы относитесь к тому, что вас причисляют к группам юмористического характера?



«Нам нравится быть в таком положении. Наша группа стала намного популярнее во время пандемии. Это помогло нам вновь обрести себя, и мы могли помогать людям с помощью тех забавных вещей, которые мы делали. Мы получили много сообщений, в которых говорилось: "У меня депрессия, иногда мне просто необходимо одно из ваших видео или песен, чтобы справиться с ней". Именно этого мы и хотели добиться».



Почему вы выбрали в качестве нового названия именно Electric Callboy?



«Все другие варианты, которые мы придумывали, казались нам неправильными. Eskimo Callboy было нашим названием более 10 лет, поэтому новое название казалось нам неправильным, но мы знали об ответственности, которая лежит на нас как на группе, и мы не хотим быть группой, которой наплевать на других людей. Мы должны объединять людей, а не разделять или разъединять их».







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