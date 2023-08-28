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*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 20
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 19
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 18
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Electric Callboy

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28 авг 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

15 авг 2023 : 		 ELECTRIC CALLBOY: «Нам нравится быть смешными»

20 июл 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

21 июн 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

14 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

2 мар 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

1 фев 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

20 янв 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

27 ноя 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

27 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

20 июл 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

30 июн 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

25 май 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

22 май 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

13 май 2022 : 		 Акустика от ELECTRIC CALLBOY

21 апр 2022 : 		 Новый альбом ELECTRIC CALLBOY выйдет осенью

12 апр 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

10 дек 2021 : 		 ESKIMO CALLBOY хотят на Евровидение

6 дек 2021 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

6 сен 2021 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления ESKIMO CALLBOY

1 авг 2018 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

7 авг 2017 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

7 июл 2017 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

3 июн 2017 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY
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Новое видео ELECTRIC CALLBOY



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"Parasite", новое видео группы ELECTRIC CALLBOY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tekkno (Tour Edition)".

Трек-лист:

"Pump It"
"We Got The Moves"
"Fuckboi" (feat. Conquer Divide)
"Spaceman" (feat. Finch)
"Mindreader"
"Arrow Of Love"
"Parasite"
"Tekkno Train"
"Hurrikan"
"Neon"
"Pump It" (Live)
"Hate/Love" (Live)
"Spaceman" (Live)
"We Got The Moves" (Live)
"Hypa Hypa" (Live)

ELECTRIC CALLBOY Release Official Video For




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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28 авг 2023
Red One
Ребят, вам не кажется, что это группа выглядит и звучит как-то по гейски? ну прям Village People
28 авг 2023
O
Old Nothing
Red One, да, это гомосятина как есть

просмотров: 310

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