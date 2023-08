сегодня



Новое видео ELECTRIC CALLBOY



"Parasite", новое видео группы ELECTRIC CALLBOY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tekkno (Tour Edition)".



Трек-лист:



"Pump It"

"We Got The Moves"

"Fuckboi" (feat. Conquer Divide)

"Spaceman" (feat. Finch)

"Mindreader"

"Arrow Of Love"

"Parasite"

"Tekkno Train"

"Hurrikan"

"Neon"

"Pump It" (Live)

"Hate/Love" (Live)

"Spaceman" (Live)

"We Got The Moves" (Live)

"Hypa Hypa" (Live)







