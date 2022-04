сегодня



Новый альбом ELECTRIC CALLBOY выйдет осенью



ELECTRIC CALLBOY выпустят новую работу, получившую название "Tekkno", девятого сентября на Century Media Records, которая будет доступна в виде делюкс-бокс-сета, в диджипаке, на виниле с CD с постером, на цветных винилах и в цифровом варианте.



Трек-лист:



"Pump It"

"We Got The Moves"

"Fuckboi" (feat. Conquer Divide)

"Spaceman" (feat. Finch)

"Mindreader"

"Arrow Of Love"

"Parasite"

"Tekkno Train"

"Hurrikan"

"Neon"







