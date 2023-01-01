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Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY



Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Tekkno Train"

"MC Thunder II"

"BLELELELE"

"Spaceman"

"Hate/Love"

"Castrop x Spandau"

"Arrow of Love"

"Hypa Hypa"

"Hurrikan"

"MC Thunder"

"Pump It"

"Mindreader"

"We Got The Moves"







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