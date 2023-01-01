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*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 30
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
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Electric Callboy

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22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

21 июн 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

14 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

2 мар 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

1 фев 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

20 янв 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

27 ноя 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

27 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

20 июл 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

30 июн 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

25 май 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

22 май 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

13 май 2022 : 		 Акустика от ELECTRIC CALLBOY

21 апр 2022 : 		 Новый альбом ELECTRIC CALLBOY выйдет осенью

12 апр 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

10 дек 2021 : 		 ESKIMO CALLBOY хотят на Евровидение

6 дек 2021 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

6 сен 2021 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления ESKIMO CALLBOY

1 авг 2018 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

7 авг 2017 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

7 июл 2017 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

3 июн 2017 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

20 апр 2017 : 		 Новый альбом ESKIMO CALLBOY выйдет летом

23 фев 2015 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

19 янв 2015 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY
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Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY



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Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Tekkno Train"
"MC Thunder II"
"BLELELELE"
"Spaceman"
"Hate/Love"
"Castrop x Spandau"
"Arrow of Love"
"Hypa Hypa"
"Hurrikan"
"MC Thunder"
"Pump It"
"Mindreader"
"We Got The Moves"

ELECTRIC CALLBOY - Pro-Shot Video Of Entire Hellfest 2023 Show Streaming




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