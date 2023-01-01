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*Новое видео THE ROLLING STONES 36
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 34
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 27
*UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам ну... 23
*JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической... 19
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Electric Callboy

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11 сен 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

28 авг 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

15 авг 2023 : 		 ELECTRIC CALLBOY: «Нам нравится быть смешными»

20 июл 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

21 июн 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

14 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

2 мар 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

1 фев 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

20 янв 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

27 ноя 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

27 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

20 июл 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

30 июн 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

25 май 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

22 май 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

13 май 2022 : 		 Акустика от ELECTRIC CALLBOY

21 апр 2022 : 		 Новый альбом ELECTRIC CALLBOY выйдет осенью

12 апр 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

10 дек 2021 : 		 ESKIMO CALLBOY хотят на Евровидение

6 дек 2021 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

6 сен 2021 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления ESKIMO CALLBOY

1 авг 2018 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

7 авг 2017 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

7 июл 2017 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY
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Концертное видео ELECTRIC CALLBOY



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"We Got The Moves", новое концертное видео группы ELECTRIC CALLBOY, доступно для просмотра ниже.

«Это съемка за $0. Мы спонтанно решили записывать шоу в Денвере, снабдили нашу команду айфонами и экшн-камерами, и, на наш взгляд, они проделали чертовски хорошую работу».

ELECTRIC CALLBOY Share "$0 Production" Live Video Of "We Got The Moves" From Denver Show




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