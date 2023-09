сегодня



Концертное видео ELECTRIC CALLBOY



"We Got The Moves", новое концертное видео группы ELECTRIC CALLBOY, доступно для просмотра ниже.



«Это съемка за $0. Мы спонтанно решили записывать шоу в Денвере, снабдили нашу команду айфонами и экшн-камерами, и, на наш взгляд, они проделали чертовски хорошую работу».







