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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 58
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 36
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 20
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 14
*Новое видео DOGMA 14
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Electric Callboy

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20 июл 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

21 июн 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

14 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

2 мар 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

1 фев 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

20 янв 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

27 ноя 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

27 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

20 июл 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

30 июн 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

25 май 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

22 май 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

13 май 2022 : 		 Акустика от ELECTRIC CALLBOY

21 апр 2022 : 		 Новый альбом ELECTRIC CALLBOY выйдет осенью

12 апр 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

10 дек 2021 : 		 ESKIMO CALLBOY хотят на Евровидение

6 дек 2021 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

6 сен 2021 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления ESKIMO CALLBOY

1 авг 2018 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

7 авг 2017 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

7 июл 2017 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

3 июн 2017 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

20 апр 2017 : 		 Новый альбом ESKIMO CALLBOY выйдет летом

23 фев 2015 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY
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Концертное видео ELECTRIC CALLBOY



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"SPACEMAN feat. FiNCHOFFiCiAL", новое концертное видео ELECTRIC CALLBOY, доступно для просмотра ниже.




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