сегодня



Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY



Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Pump It"

"My Own Summer"

"Hate / Love"

"Wahnsinn"

"The Scene"

"Castrop X Spandau"

"Supernova"

"Mc Thunder || (Dancing like a Ninja)"

"Back in the Bizz"

"Best Day"

"Hypa Hypa"

"Crystals"

"Fuckboy"

"Spaceman"

"MC Thunder"

"We Got The Moves"







+0 -0



просмотров: 102