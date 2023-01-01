Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 62
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 16
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
*Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот 8
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 8
*Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH 8
*Новая песня KILLING JOKE 7
*Бывший барабанщик MOTÖRHEAD категорически против пения ... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 62
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 16
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
[= ||| все новости группы



*

Electric Callboy

*



14 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

2 мар 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

1 фев 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

20 янв 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

27 ноя 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

27 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

20 июл 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

30 июн 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

25 май 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

22 май 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

13 май 2022 : 		 Акустика от ELECTRIC CALLBOY

21 апр 2022 : 		 Новый альбом ELECTRIC CALLBOY выйдет осенью

12 апр 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

10 дек 2021 : 		 ESKIMO CALLBOY хотят на Евровидение

6 дек 2021 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

6 сен 2021 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления ESKIMO CALLBOY

1 авг 2018 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

7 авг 2017 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

7 июл 2017 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

3 июн 2017 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

20 апр 2017 : 		 Новый альбом ESKIMO CALLBOY выйдет летом

23 фев 2015 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY

19 янв 2015 : 		 Новое видео ESKIMO CALLBOY
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления ELECTRIC CALLBOY



zoom
Профессиональное видео с выступления ELECTRIC CALLBOY, которое состоялось третьего марта в Кёльне, доступно для просмотра ниже.

ELECTRIC CALLBOY Share Pro-Shot Video Of "Hypa Hypa" Live In Cologne




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 66

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом