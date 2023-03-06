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Новое видео METALLICA
76
MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH
62
Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом
22
Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл...
21
Видео с выступления FEAR FACTORY
15
все новости группы
Sophie Lloyd
Великобритания
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/SophieGuitar
6 мар 2023
:
MATT HEAFY замутил с SOPHIE LLOYD: Видео
3 мар 2023
:
SOPHIE LLOYD исполняет AVENGED SEVENFOLD
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:
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Вокалист INGLORIOUS в новом видео SOPHIE LLOYD
сегодня
MATT HEAFY замутил с SOPHIE LLOYD: Видео
"Fall Of Man Ft. Matthew K Heafy", новое видео SOPHIE LLOYD, доступно ниже. Этот трек взят из дебютного альбома , выход которого запланирован на этот год.
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6 мар 2023
Вашингтон Ирвинг
Предлагаю во всех новостях вместо Matt Heafy писать "лысый из Trivium"
6 мар 2023
graillyc
Вашингтон Ирвинг
,
не пойдет, у них состав меняется чаще, чем прически участников
просмотров: 414
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
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