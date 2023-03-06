Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 22
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 21
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*Дэтующие бабушки предпочитают холодный! 10
*Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH 9
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
*Новый альбом CEMETARY выйдет в этом году 8
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 22
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 21
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
[= ||| все новости группы



*

Sophie Lloyd

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

MATT HEAFY замутил с SOPHIE LLOYD: Видео



zoom
"Fall Of Man Ft. Matthew K Heafy", новое видео SOPHIE LLOYD, доступно ниже. Этот трек взят из дебютного альбома , выход которого запланирован на этот год.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

6 мар 2023
Вашингтон Ирвинг
Предлагаю во всех новостях вместо Matt Heafy писать "лысый из Trivium"
6 мар 2023
graillyc
Вашингтон Ирвинг, не пойдет, у них состав меняется чаще, чем прически участников

просмотров: 414

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом