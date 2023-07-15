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SOPHIE LLOYD: «Меня вдохновил Губка Боб!»



SOPHIE LLOYD недавно поговорила с журналом Guitar World и, в частности, ответила на вопрос о том, что побудило ее взять в руки гитару:



«Это будет звучать очень смешно. На самом деле это произошло, когда я смотрела "Губку Боба Квадратные Штаны". Это замечательный сериал. (Потом) я посмотрела фильм — (и) они исполняют версию песни Twisted Sister "I Wanna Rock", но Губка Боб поет: "I'm a goofy goober!". У них был биг-бэнд, и я подумала, что это выглядит совершенно потрясающе. Я для себя решила: "Вау, я тоже так хочу!". С этого все и началось. Кроме того, мой отец любил музыку, и у него дома был весь классический рок — Led Zeppelin, Joe Bonamassa, Rory Gallagher, все эти потрясающие блюзовые гитаристы... Я была окружена музыкой. В 10 лет или около того я взяла несколько уроков игры на классической гитаре, но подумала: "Неа". Потом у меня появилась электрогитара — Yamaha Pacifica — и тут я поняла: "Это мне нравится куда больше!"»







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