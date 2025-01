25 янв 2025



SOPHIE LLOYD отыграла первое шоу в США



Видео с первого концерта SOPHIE LLOYD в США, которое состоялось 16 января в Whisky A Go Go, West Hollywood, California, доступно для просмотра ниже:



"Battleground"

"Thunderstruck" (AC/DC cover - instrumental)

"Hanging On" (Lauren Babic - vocals)

"Won't You Come" (Lauren Babic - vocals)

"Fall of Man" (Lauren Babic - vocals)

- guitar solo -

"Enter Sandman" (Metallica cover - instrumental)

"Pressure" (Izzy T - vocals)

"Let it Hurt" (Danyell Souza - vocals)

"Runaway" (Michael Starr - vocals)

"Bulletproof Revolver"

"After Insanity"

"Lost" (Cole Rolland - guitar)

"Avalanche" (Lauren Babic - vocals)

"Judge and Jury" (Lauren Babic - vocals)

"Delusions"

"Comfortably Numb" (Pink Floyd cover)

"Imposter Syndrome" (Lauren Babic - vocals)

"I Think I'm Ookay" (MGK cover / Lauren Babic - vocals)

"You Give Love a Bad Name" (Bon Jovi cover - instrumental)

"Do or Die" (Lauren Babic - vocals / Cole Rolland - guitar)











