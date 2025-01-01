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SOPHIE LLOYD: «Меня вдохновляет ORIANTHI»



SOPHIE LLOYD в новом выпуске "The Mistress Carrie Podcast" обсудила то, как Эдди Ван Хален вдохновлял на то, чтобы взять в руки гитару:



«Никто не слышал ничего подобного. Наверное, когда я росла, были и другие артисты, которые делали то же самое, что и он. Может быть, я была слишком молода или родилась слишком поздно, чтобы почувствовать то, что было на самом деле, когда он только появился. Но даже сейчас, и это просто свидетельство того, насколько он удивителен, его техника все еще настолько уникальна, и никто не может добиться такого же эффекта, как он, и получить такое же ощущение, как он. Именно поэтому он так популярен. Он выдержал испытание временем и до сих пор вдохновляет новых гитаристов. Они по-прежнему ощущают себя до Эдди и после Эдди, хотя есть люди, которые делают похожие вещи, но он все равно остается неповторимым в глазах каждого».



Что касается того, откуда, по ее мнению, берется тональность гитариста, Sophie сказала:



«Хороший вопрос. Как по мне, так это даже не столько от гитары или оборудования. Это от ваших рук, от ваших пальцев и от того, как вы играете разные партии. Мое вибрато совершенно не похоже на вибрато Би Би Кинга или кого-то в этом роде. Стилистика совершенно разная, и вы разрабатываете свои маленькие нюансы - вы разрабатываете приемы, которые вы знаете досконально, так что они всегда так или иначе всплывают в вашей игре. Каждый человек развивает эти особенности, которые присущи только ему, и я считаю, что это признак поистине успешного гитариста, когда он может взять в руки что угодно - буквально, вы можете взять на улице какую-нибудь сломанную гитару, начать играть, и она будет звучать как вы. Если Steve Vai, возможно, возьмет любую старую гитару, если он возьмет гитару B.B. King, он сможет звучать как Steve Vai, даже если это будет [Gibson] 335 [гитара] или что-то еще. Так что я полагаю, что именно в этом и есть причина, в вашем собственном выражении того, как вы решаете формировать партии, в ваших маленьких микро-нюансах, которые делают вашу игру действительно специфической».



На вопрос о том, кто из женщин, играющих на гитаре, научил ее тому, что это возможно, Lloyd сказала:



«Наверное, для меня одной из главных стала Orianthi. Это было сразу после выхода документального фильма «This Is It» с Майклом Джексоном. Мы пошли в кинотеатр и посмотрели его, потому что моя мама была большой поклонницей Майкла Джексона, и мы пошли в кинотеатр и посмотрели его. И это был первый раз, когда я увидела женщину, похожую на меня, которая просто отрывалась, играла самые сумасшедшие соло на такой огромной сцене с выдающимся артистом и чувствовала себя хозяином положения. Она была практически звездой шоу. Это был поистине уникальный момент, на который было так непривычно посмотреть. А потом я очень увлеклась ею и начала слушать ее музыку. И да, ее карьера была такой вдохновляющей, и то, что она до сих пор остается просто потрясающей, продолжает постоянно выступать вживую, выпускает невероятную музыку. В общем, она очень сильно меня вдохновляет».







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