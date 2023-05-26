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PARADISE LOST перезапишут "Icon"
40
Новый альбом U.D.O. выйдет летом
20
Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL...
18
Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами
18
Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY
15
все новости группы
Sophie Lloyd
Великобритания
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/SophieGuitar
26 май 2023
:
Новое видео SOPHIE LLOYD
16 апр 2023
:
Новое видео SOPHIE LLOYD
6 мар 2023
:
MATT HEAFY замутил с SOPHIE LLOYD: Видео
3 мар 2023
:
SOPHIE LLOYD исполняет AVENGED SEVENFOLD
24 фев 2023
:
MATT HEAFY замутил с SOPHIE LLOYD
27 дек 2022
:
SOPHIE LLOYD исполняет хит AEROSMITH
19 дек 2022
:
Демонстрационное видео от SOPHIE LLOYD
12 дек 2022
:
Вокалист INGLORIOUS в новом видео SOPHIE LLOYD
сегодня
Новое видео SOPHIE LLOYD
Lost (feat. Cole Rolland), новое видео SOPHIE LLOYD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего в этом году.
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26 май 2023
F
Fo0x
"Основные черты сферического митолизда в вакууме:
Использует двойные стандарты. Скажем, если в клипе Тимати извиваются полуголые б*яди, то это разврат и моральное разложение. Если то же самое происходит в клипе металлистов, то это прекрасное сочетание отличной музыки и красивых девушек. " (с) Лурк
просмотров: 342
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Использует двойные стандарты. Скажем, если в клипе Тимати извиваются полуголые б*яди, то это разврат и моральное разложение. Если то же самое происходит в клипе металлистов, то это прекрасное сочетание отличной музыки и красивых девушек. " (с) Лурк