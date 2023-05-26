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*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 20
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 18
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 15
[= ||| все новости группы



*

Sophie Lloyd

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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Новое видео SOPHIE LLOYD



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Lost (feat. Cole Rolland), новое видео SOPHIE LLOYD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего в этом году.




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26 май 2023
F
Fo0x
"Основные черты сферического митолизда в вакууме:
Использует двойные стандарты. Скажем, если в клипе Тимати извиваются полуголые б*яди, то это разврат и моральное разложение. Если то же самое происходит в клипе металлистов, то это прекрасное сочетание отличной музыки и красивых девушек. " (с) Лурк

просмотров: 342

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