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SOPHIE LLOYD о новой пластинке



SOPHIE LLOYD недавно поговорила с Ultimate Guitar и в рамках этого разговора ей, в частности, был задан вопрос про новый альбом — есть ли рифф, или соло, или песня, которой Вы больше всего гордитесь, или которая вызывает у Вас наибольшее удовлетворение?



«Все они значат для меня очень много и по-разному. Я всегда говорила, что этот альбом я писала для себя 15-летней. Так что это своего рода ретроспективный альбом, и я написала его для той девочки, которая была в некотором роде изгоем. Она просто знала, что любит музыку, и ей нравились все эти исполнители.



У меня на стене висело множество плакатов с изображением людей, которые представлены на этом альбоме, например, Lizzy Hale. Я была самой большой фанаткой Halestorm. Мы с мамой распевали Halestorm в машине по дороге в школу. Chris Robertson из Black Stone, Cherry Michael Starr, все эти люди — их пластинки были на моей полке.



Так что слушать их голоса, которые были голосами моего детства, на тех треках, на которых они звучат, было просто нереальным событием. Я бы сказала, особенно это касается песни с участием Lizzy Hale. 'Impostor Syndrome', титульная песня альбома, слова этой песни очень много значат для меня, и мы с ней встретились, и у нас состоялся очень глубокий, очень целительный для меня разговор, который в какой-то степени подтвердил мои ощущения по поводу всего.



И это было очень здорово, когда один из твоих героев говорил с тобой об этом. А потом она написала эту прекрасную песню, которая выражает все, что я думаю, определенными словами. Так что эта песня очень дорога моему сердцу!»







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