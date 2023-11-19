Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 34
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 18
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 16
*DAVE LOMBARDO об участии в гипотетическом воссоединении SLAY... 15
*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
*TIMO TOLKKI присел. Пока условно 15
*ROB HALFORD о концерте с BLACK SABBATH: «Я чуть не обделался... 14
*Гитарист METALLICA: «Мы принесли много личных жертв» 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 34
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 18
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 16
[= ||| все новости группы



*

Sophie Lloyd

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



19 ноя 2023 : 		 SOPHIE LLOYD о новой пластинке

10 ноя 2023 : 		 Tyler Connolly в новом видео SOPHIE LLOYD

26 окт 2023 : 		 SOPHIE LLOYD исполнила хит METALLICA

6 окт 2023 : 		 LZZY HALE в новом видео SOPHIE LLOYD

4 окт 2023 : 		 SOPHIE LLOYD исполняет DIRE STRAITS

30 сен 2023 : 		 LZZY HALE в новом треке SOPHIE LLOYD

30 авг 2023 : 		 SOPHIE LLOYD исполняет LED ZEPPELIN

28 авг 2023 : 		 Обучающее видео от SOPHIE LLOYD

23 авг 2023 : 		 SOPHIE LLOYD: «Новый альбом — это пластинка для меня в 15»

28 июл 2023 : 		 Новое видео SOPHIE LLOYD

15 июл 2023 : 		 SOPHIE LLOYD: «Меня вдохновил Губка Боб!»

30 май 2023 : 		 LZZY HALE и JOE HOTTINGER присоединились на сцене к SOPHIE LLOYD

26 май 2023 : 		 Новое видео SOPHIE LLOYD

16 апр 2023 : 		 Новое видео SOPHIE LLOYD

6 мар 2023 : 		 MATT HEAFY замутил с SOPHIE LLOYD: Видео

3 мар 2023 : 		 SOPHIE LLOYD исполняет AVENGED SEVENFOLD

24 фев 2023 : 		 MATT HEAFY замутил с SOPHIE LLOYD

27 дек 2022 : 		 SOPHIE LLOYD исполняет хит AEROSMITH

19 дек 2022 : 		 Демонстрационное видео от SOPHIE LLOYD

12 дек 2022 : 		 Вокалист INGLORIOUS в новом видео SOPHIE LLOYD
| - |

|||| сегодня

SOPHIE LLOYD о новой пластинке



zoom
SOPHIE LLOYD недавно поговорила с Ultimate Guitar и в рамках этого разговора ей, в частности, был задан вопрос про новый альбом — есть ли рифф, или соло, или песня, которой Вы больше всего гордитесь, или которая вызывает у Вас наибольшее удовлетворение?

«Все они значат для меня очень много и по-разному. Я всегда говорила, что этот альбом я писала для себя 15-летней. Так что это своего рода ретроспективный альбом, и я написала его для той девочки, которая была в некотором роде изгоем. Она просто знала, что любит музыку, и ей нравились все эти исполнители.

У меня на стене висело множество плакатов с изображением людей, которые представлены на этом альбоме, например, Lizzy Hale. Я была самой большой фанаткой Halestorm. Мы с мамой распевали Halestorm в машине по дороге в школу. Chris Robertson из Black Stone, Cherry Michael Starr, все эти люди — их пластинки были на моей полке.

Так что слушать их голоса, которые были голосами моего детства, на тех треках, на которых они звучат, было просто нереальным событием. Я бы сказала, особенно это касается песни с участием Lizzy Hale. 'Impostor Syndrome', титульная песня альбома, слова этой песни очень много значат для меня, и мы с ней встретились, и у нас состоялся очень глубокий, очень целительный для меня разговор, который в какой-то степени подтвердил мои ощущения по поводу всего.

И это было очень здорово, когда один из твоих героев говорил с тобой об этом. А потом она написала эту прекрасную песню, которая выражает все, что я думаю, определенными словами. Так что эта песня очень дорога моему сердцу!»

SOPHIE LLOYD Talks Debut Solo Album - "Hearing The Voices Of My Childhood On The Tracks Has Just Been A Surreal Experience" (Video)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 ноя 2023
Hellg
При всей любви к красивым женщинам, выглядит это всё довольно пошло))
Я имею в виду использование всех этих откровенных снимков для продвижения своей музыки.
Особенно на фоне заявлений Лизы Хэйл про то, как она никогда не выставляла свои женские прелести напоказ, дабы привлечь внимание к группе...

просмотров: 289

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом