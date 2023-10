6 окт 2023



LZZY HALE в новом видео SOPHIE LLOYD



"Imposter Syndrome" feat. Lzzy Hale, новое видео SOPHIE LLOYD, доступно ниже. Этот трек взят из альбома Imposter Syndrome, выход которого запланирован на десятое ноября:



"Do Or Die" (feat. Nathan James)

"Pressure" (feat. Brandon Saller)

"Imposter Syndrome" (feat. Lzzy Hale)

"Let It Hurt" (feat. Chris Robertson)

"Runaway" (feat. Michael Starr)

"Fall Of Man" (feat. Matthew K. Heafy)

"Lost" (feat. Cole Rolland)

"Hanging On" (feat. Lauren Babic)

"Avalanche" (feat. Trevor McNevan)

"Won't You Come" (feat. Marisa Rodriguez)

"Judge And Jury" (feat. Tyler Connolly)







