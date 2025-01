сегодня



SOPHIE LLOYD выбрала альбом METALLICA



SOPHIE LLOYD в программе "Wired In The Empire" предложили выбрать альбом METALLICA — "Ride The Lightning" или "Master Of Puppets":



«Это очень сложный вопрос, но я бы выбрала "Master Of Puppets". Это именно то, что привлекло меня в METALLICA, на сто процентов. Там запоминающиеся риффы и всё остальное — он стал ещё одним альбомом, благодаря которому мне захотелось играть на гитаре. Но "Ride The Lightning" тоже потрясающий.



Вы можете прослушать "Master Of Puppets" от начала до конца. И он легко слушается — от первой до последней песни, в нём рассказывается целая история. Я считаю, что это шедевр».







