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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 77
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 56
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
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Sophie Lloyd

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



10 янв 2025 : 		 SOPHIE LLOYD выбрала альбом METALLICA

5 янв 2025 : 		 SOPHIE LLOYD: «Меня вдохновляет ORIANTHI»

23 дек 2024 : 		 SOPHIE LLOYD исполняет THE DARKNESS

11 ноя 2024 : 		 SOPHIE LLOYD исполняет хит BLINK-182

4 ноя 2024 : 		 SOPHIE LLOYD о первом концерте в роли хэдлайнера

15 окт 2024 : 		 Новое видео SOPHIE LLOYD

15 сен 2024 : 		 SOPHIE LLOYD исполняет хит ALICE COOPER

12 июн 2024 : 		 SOPHIE LLOYD исполняет LYNYRD SKYNYRD

19 апр 2024 : 		 SOPHIE LLOYD исполнила JIMI HENDRIX

11 фев 2024 : 		 Новое видео SOPHIE LLOYD

28 янв 2024 : 		 SOPHIE LLOYD исполнила хит RORY GALLAGHER

22 янв 2024 : 		 SOPHIE LLOYD пробует Rocksmith+

22 дек 2023 : 		 Panama от SOPHIE LLOYD

13 дек 2023 : 		 SOPHIE LLOYD исполнила хит GEORGE MICHAEL

19 ноя 2023 : 		 SOPHIE LLOYD о новой пластинке

10 ноя 2023 : 		 Tyler Connolly в новом видео SOPHIE LLOYD

26 окт 2023 : 		 SOPHIE LLOYD исполнила хит METALLICA

6 окт 2023 : 		 LZZY HALE в новом видео SOPHIE LLOYD

4 окт 2023 : 		 SOPHIE LLOYD исполняет DIRE STRAITS

30 сен 2023 : 		 LZZY HALE в новом треке SOPHIE LLOYD

30 авг 2023 : 		 SOPHIE LLOYD исполняет LED ZEPPELIN

28 авг 2023 : 		 Обучающее видео от SOPHIE LLOYD

23 авг 2023 : 		 SOPHIE LLOYD: «Новый альбом — это пластинка для меня в 15»

28 июл 2023 : 		 Новое видео SOPHIE LLOYD

15 июл 2023 : 		 SOPHIE LLOYD: «Меня вдохновил Губка Боб!»

30 май 2023 : 		 LZZY HALE и JOE HOTTINGER присоединились на сцене к SOPHIE LLOYD
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SOPHIE LLOYD выбрала альбом METALLICA



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SOPHIE LLOYD в программе "Wired In The Empire" предложили выбрать альбом METALLICA — "Ride The Lightning" или "Master Of Puppets":

«Это очень сложный вопрос, но я бы выбрала "Master Of Puppets". Это именно то, что привлекло меня в METALLICA, на сто процентов. Там запоминающиеся риффы и всё остальное — он стал ещё одним альбомом, благодаря которому мне захотелось играть на гитаре. Но "Ride The Lightning" тоже потрясающий.

Вы можете прослушать "Master Of Puppets" от начала до конца. И он легко слушается — от первой до последней песни, в нём рассказывается целая история. Я считаю, что это шедевр».




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