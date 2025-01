сегодня



SOPHIE LLOYD готова отыграть в Лос-Анджелесе



SOPHIE LLOYD опубликовала сообщение по поводу выступления, намеченного на 16 января в Whisky A Go Go, West Hollywood, California:



«Как и большинство людей во всем мире, я с ужасом наблюдаю за пожарами, охватившими Лос-Анджелес за последнюю неделю. Мы стали свидетелями беспрецедентных разрушений в городе, столь любимом многими.



Очень странно обсуждать наш концерт, когда люди переживают столько потерь и боли. Но у меня было много людей, которые спрашивали о статусе нашего концерта в четверг, 16 января, в The Whisky A Go Go в Голливуде.



Все меняется очень быстро, но на данный момент мы решили провести шоу. Все будет идти по плану, включая все VIP-возможности. Безопасность — наш главный приоритет, поэтому мы будем продолжать следить за ситуацией и сообщать вам, если произойдут какие-либо изменения.



Невероятные потери, понесенные жителями Лос-Анджелеса за последнюю неделю, непостижимы, но на протяжении всего этого времени было удивительно видеть акты доброты и самоотверженности, которые проявляют люди во время такого опустошения.



Шоу будет продолжаться, хотя бы для того, чтобы отметить стойкость жителей Лос-Анджелеса и, возможно, немного отвлечься от боли, которую люди могут испытывать, а я постараюсь помочь, чем смогу.



Мы пожертвуем часть выручки от продажи товаров на концерте и 5 долларов с каждого проданного билета в фонд пожарной службы Лос-Анджелеса. Кроме того, я продам на аукционе одну из моих фирменных гитар Kiesel, которую я использую на концертах, чтобы собрать средства для близкой моему сердцу благотворительной организации @pasadenahumane в Лос-Анджелесе, которая предоставляет приют для животных, принявших более 400 животных после пожаров, многие из которых были ранены и остро нуждались в медицинских препаратах. Я опубликую более подробную информацию об этом после шоу.



Если вы пострадали от пожаров и нуждаетесь в одежде, еде или вещах, вы можете отправиться в @thewhiskyagogo в понедельник, вторник и среду на этой неделе, чтобы получить все необходимое.



Жителям Лос-Анджелеса — с вами мое сердце, с вами моя душа, с вами я, и я с нетерпением жду, когда смогу зажечь с вами, ребята!»











