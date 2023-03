все новости группы







Dave Lombardo

?

-

-





8 мар 2023 : DAVE LOMBARDO представил первый сингл



сегодня



DAVE LOMBARDO представил первый сингл



DAVE LOMBARDO пятого мая на CD, в цифровом варианте и на различном виниле выпустит первый сольный релиз, получивший название Rites Of Percussion. Видеоряд к первому синглу, "Journey Of The Host", доступен ниже.



Трек-лист:



"Initiatory Madness"

"Separation From The Sacred"

"Inner Sanctum"

"Journey Of The Host"

"Maunder In Liminality"

"Despojo"

"Interfearium"

"Blood Let"

"Warpath"

"Guerrero"

"Vicissitude"

"Omiero"

"Animismo"







+0 -0



просмотров: 259