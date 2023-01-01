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*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 63
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 23
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Dave Lombardo

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DAVE LOMBARDO представил первый сингл



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DAVE LOMBARDO пятого мая на CD, в цифровом варианте и на различном виниле выпустит первый сольный релиз, получивший название Rites Of Percussion. Видеоряд к первому синглу, "Journey Of The Host", доступен ниже.

Трек-лист:

"Initiatory Madness"
"Separation From The Sacred"
"Inner Sanctum"
"Journey Of The Host"
"Maunder In Liminality"
"Despojo"
"Interfearium"
"Blood Let"
"Warpath"
"Guerrero"
"Vicissitude"
"Omiero"
"Animismo"

SLAYER Co-Founder DAVE LOMBARDO To Release Debut Solo Album, Rites Of Percussion, In May; "Journey Of The Host" Visualizer Streaming




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