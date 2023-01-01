DAVE LOMBARDO представил первый сингл

DAVE LOMBARDO пятого мая на CD, в цифровом варианте и на различном виниле выпустит первый сольный релиз, получивший название Rites Of Percussion. Видеоряд к первому синглу, "Journey Of The Host", доступен ниже.
Трек-лист:
"Initiatory Madness"
"Separation From The Sacred"
"Inner Sanctum"
"Journey Of The Host"
"Maunder In Liminality"
"Despojo"
"Interfearium"
"Blood Let"
"Warpath"
"Guerrero"
"Vicissitude"
"Omiero"
"Animismo"
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