сегодня



DAVE LOMBARDO представил новый сингл



DAVE LOMBARDO пятого мая на CD, в цифровом варианте и на различном виниле выпустит первый сольный релиз, получивший название "Rites Of Percussion". Видеоряд к новому синглу "Inner Sanctum" доступен ниже.



Трек-лист:



01. Initiatory Madness

02. Separation From The Sacred

03. Inner Sanctum

04. Journey Of The Host

05. Maunder In Liminality

06. Despojo

07. Interfearium

08. Blood Let

09. Warpath

10. Guerrero

11. Vicissitude

12. Omiero

13. Animismo







