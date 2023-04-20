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DAVE LOMBARDO: «Я хочу играть до 90 лет»



В новом интервью Sense Music Media экс-барабанщика SLAYER Dave'a Lombardo спросили, хватает ли ему физической силы и выносливости, чтобы исполнять материал своей бывшей группы. Он ответил:



«Я всё ещё могу играть этот материал. Я считаю, что сейчас я играю музыку, которая немного сложнее и труднее, чем SLAYER. Музыка SLAYER похожа на машину: она как локомотив — просто движение вперёд. Сейчас я играю то же самое, но в песнях гораздо больше изменений. Музыка MR. BUNGLE немного сложнее, чем та, что была у SLAYER. И у некоторых других трэш-групп, с которыми я играл в последнее время, музыка эволюционировала в более сложную, а не в прямолинейный трэш.



Так что, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что я в полном порядке. У меня нет никаких проблем с запястьями, локтями, плечами, суставами. Надеюсь, так будет и дальше, потому что я хочу играть до 90 лет. Я хочу, чтобы меня перенесли из инвалидного кресла на трон. Я буду играть как чёртов сумасшедший, а потом снова отправлюсь в инвалидное кресло или в постель. [Смеётся]».







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