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DAVE LOMBARDO: «Надо быть настолько естественным и настоящим, насколько это возможно»



В новом интервью Джонатану Монтенегро из подкаста "Sobre La Dosis" экс-барабанщика SLAYER Dave'a Lombardo попросили поделиться своей музыкальной философией. Он сказал:



«Необходимо быть бесстрашным. Нужно быть на острие. Я думаю, чтобы быть на передовой, нужно быть открытым для изучения не только новых стилей, но и новых подходов к музыке. И позволить ей просто струиться, позволить ей выходить из вас естественным образом, и не полагаться на компьютеры, триггеры и тому подобные вещи, чтобы улучшить ваше звучание. Надо быть настолько естественным и настоящим, насколько это возможно. Я думаю, что именно так можно достучаться до человеческого уха, предложить людям что-то настоящее, что-то, что они смогут почувствовать».







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