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Dave Lombardo

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18 авг 2023 : 		 DAVE LOMBARDO о барабанщике METALLICA: «Я осуждаю людей, которые говорят о нём гадости»

2 авг 2023 : 		 DAVE LOMBARDO признался в любви к панк-року

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DAVE LOMBARDO о барабанщике METALLICA: «Я осуждаю людей, которые говорят о нём гадости»



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В новом интервью британскому журналу Metal Hammer бывший барабанщик SLAYER Dave Lombardo выступил в защиту Lars'a Ulrich'a из METALLICA. На вопрос о том, считает ли он, что многие поклонники металла несправедливо отзываются об Ulrich'e как о барабанщике, Lombardo ответил:

«Безусловно. Я видел, как Mario Duplantier [GOJIRA] недавно говорил о Lars'e, он сказал несколько добрых слов.

Я считаю, что Lars является неотъемлемой частью этой группы — если вместо него будет кто-то другой, то группа не будет звучать так, как раньше. Я осуждаю людей, которые говорят о нём гадости, мне это не нравится. Вы должны принимать Ларса таким, какой он есть, а также ценить его вклад в звучание METALLICA. Это вдохновляющая группа, и все хотят быть такими же великими, как они, а это можно сделать, только рискуя. Они шокировали людей, когда обрезали волосы или делали что-то ещё, но это было частью их эволюции, и они чётко знали, что делали. Мне нравится, что они до сих пор продолжают зажигать».




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