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DAVE LOMBARDO: «У нынешней индустрии много преимуществ»



DAVE LOMBARDO в недавнем интервью подкасту RRBG поговорил о том, как музыкальная индустрия претерпела кардинальные изменения с появлением цифровых технологий и социальных медиаплатформ:



«Мы все знаем негативную сторону этого — изменения, свидетелями которых нам пришлось стать, но это эволюция. Это жизнь. Мы станем viejitos [маленькими старичками], если начнём жаловаться на это. Из серии: "А в мои времена было так", и всё такое. Но нет, надо двигаться вперёд.



Я полагаю, что у сегодняшней индустрии есть много преимуществ. Во-первых, вы можете выпустить музыку — любой может выпустить музыку, и любой может записать её дома. И таких преимуществ очень много. Исследования, которые вы можете провести в Интернете, чтобы прояснить любые вопросы, если у вас есть идея, если у вас есть проблема. Всё это замечательные преимущества. И я считаю, что мы должны принять их и использовать в своих интересах. Я также думаю, что если мы будем жаловаться на всё подряд, то упустим суть. У нас в руках оказались такие замечательные инструменты, и я полагаю, что так будет лучше для всех нас. Да, я могу пойти по пути жалоб и придирок ко всем этим мелочам, но я смотрю на всё это иначе. Если что-то мешает, если ты упал, вставай, отряхивайся, продолжай двигаться вперёд. Если что-то случается, ты просто говоришь: "Чёрт. Больно. Ну что ж, двигайся дальше. Давай". Таков уж мой характер».



Он также и вставил пару центов в обсуждение искусственного интеллекта:



«На самом деле я бы хотел увидеть живое исполнение музыки, созданной искусственным интеллектом. Ничто не может сравниться с человеческим фактором, ощущением того, что перед тобой играет стек Marshall, с сабвуфером и низкими частотами от барабанщика на настоящей ударной установке. Возможно, что-то придёт на смену, и люди забудут, каково это, но надеюсь, что нет. Этот аспект — живая музыка, как мне думается, нужен людям, им нужно выбираться из дома, видеть и ощущать живое выступление, так что я не верю, что всё это исчезнет. И искусственный интеллект определённо не сможет это заменить».







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