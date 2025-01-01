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Dave Lombardo

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DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER



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DAVE LOMBARDO побеседовал с Fistful Of Metal перед выходом нового студийного альбома проекта VENAMORIS, который он создал вместе со своей женой Полой Ломбардо. Ниже приведены выдержки из беседы.

О новом альбоме VENAMORIS «To Cross Or To Burn»:

«Это личный альбом, который родился и был создан у нас дома. Мы полностью контролировали звук, ритмы, атмосферу, текстуры и т. д. Мы принимали все творческие решения, поэтому он для нас такой особенный. Тот факт, что это тексты Полы, также немного пугает её, поскольку они очень личные для неё, и она боялась показать их миру. Создание этого альбома было очень раскрепощающим опытом для нас обоих. Я привык к продюсеру, который дышит мне в затылок, или к жёстким срокам для некоторых проектов, но в данном случае работа велась на наших условиях».

О своих взаимоотношениях с Mike Patton (MR. BUNGLE, FAITH NO MORE, FANTÔMAS) и создании новой музыки:

«Я работал с ним над многими проектами, и он всегда говорил мне следовать своим инстинктам и не бояться выпускать своё творчество в мир. Это оказало огромное влияние на мою уверенность в себе и стало важной частью процесса принятия решения, когда дело дошло до моего сольного творчества. Я также прекрасно понимаю, что социальные сети — это монстр, и как бы хороши они ни были, порой они могут и уничтожить артистов. Так что я постоянно думаю об этом, но потом в меня вселяется панковская позиция, и мне становится просто наплевать на то, что все подумают».

О том, что привело его к сотрудничеству с другими группами в конце 1980-х:

«В 1989-м году, после того как я месяц за месяцем гастролировал со SLAYER, я почувствовал себя немного разочарованным, делая одно и то же изо дня в день. Всё повторялось из раза в раз, и у меня появилось непреодолимое желание сделать что-то другое. Что-то, что действительно бросало бы вызов моим способностям. Я хотел развиваться и работать с другими музыкантами, поэтому в начале 90-х я начал сотрудничать с TESTAMENT и FANTÔMAS. Я чувствовал себя хамелеоном, который может адаптироваться к разным стилям музыки и работать с разными гитаристами и темпами — особенно в FANTÔMAS. В музыке этой группы всё меняется так быстро, что мне пришлось очень быстро адаптироваться к аранжировкам, и я очень благодарен Mike за то, что он заметил мои способности. Тогда было очень здорово работать вместе, да и сейчас тоже. Я бесконечно благодарен ему за то, что он пригласил меня, не говоря уже о том, что он познакомил меня с Джоном Зорном [джаз-металл-композитором]. Этот момент многое изменил для меня. Я действительно жаждал этого, вспоминая то разочарование в 1989-м».






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