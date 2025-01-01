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*KATATONIA рассталась с гитаристом 27
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
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Dave Lombardo

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DAVE LOMBARDO о выступлении с METALLICA



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DAVE LOMBARDO в программе "The David Ellefson Show" вспомнил выступление с METALLICA в рамках фестиваля Download в 2004 году:

«К счастью, Джои участвовал в кавер-группе METALLICA, когда он был молод, ещё до SLIPKNOT или, может быть, когда SLIPKNOT уже существовали. Так что он был хорошо знаком со многими их новыми альбомами. Мне, конечно, нравились первые три-четыре — думаю, вплоть до "Master Of Puppets". И хотя сначала я не любил "Чёрный альбом", в конце концов он мне пришёлся мне по душе, потому что это шедевр. Так что я был больше знаком с их ранним творчеством. И когда я увидел сет-лист, я сказал: "Ладно, я могу исполнить это", а именно "The Four Horsemen" и "Battery"... И когда они попросили меня о помощи, я ответил: "Слушайте, я могу исполнить эти две песни. Возможно, я смогу подумать и над другими". Но они попросили меня исполнить первые две, а потом Джои и Флемминг сыграли остальные песни. Так что я был признателен. Я был великолепен. У меня есть фотография в персонализированной рамке, со всеми их именами, и они написали, как они благодарны за то, что я сделал шаг и помог им.

Один из действительно особенных моментов случился на репетиции. Мы находились в одной из этих — я думаю, это была маленькая передвижная репетиционная комната. У них там барабанная установка, усилитель, они джемуют, разогреваются, готовятся. Мы были там, и я видел их волнение, когда играл песню. Они были очень увлечены. И я немного ускорил темп, просто слегка задал жару. И это было весело, чувак. Этот момент был действительно особенным. Потом мы вышли на сцену. И, конечно же, включился профессиональный режим, и я должен был сосредоточиться, убедиться, что всё правильно, и задать жару в нужный момент. Но это был настоящий вызов — захватывающий, весёлый, благодатный момент в истории, который больше никогда не повторится».




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