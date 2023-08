DAVE LOMBARDO признался в любви к панк-року

сегодня



В новом интервью журналу New Noise Magazine оригинального барабанщика SLAYER Dave'a Lombardo спросили о скорости как проявлении экстремальности, особенно если учесть, что в конце 1980-х — начале 1990-х годов его имя часто упоминалось, когда говорили о самых быстрых барабанщиках. Он ответил:



«В то время скорость явно ассоциировалась с агрессией. Панк-музыка имела совершенно иной темп, чем обычная рок-музыка. А когда я рос, слушая рок-музыку, мне было 13–15 лет, и, конечно, во мне была эта молодая энергия. По какой-то причине этот панковский стиль музыки или песни, которые были чуть более продвинутыми, чуть быстрее, чем обычные песни на радио, всегда привлекали меня.



Когда я впервые услышал панк-музыку благодаря [покойному гитаристу SLAYER] Джеффу Ханнеману, он открыл эту дверь и ознакомил меня со всеми этими записями, и это зарядило энергией. Это стало дополнительным стимулом. Мгновенный адреналин. Это до сих пор со мной происходит. Я готовлю ужин с женой и включаю панк-альбом. Я тут же начинаю трясти головой, потом у меня потеют руки. Я начинаю притопывать, потом прыгать. Это до сих пор со мной происходит. Но со временем, примерно с альбомов "South Of Heaven", "Seasons Of The Abyss" я почувствовал желание выразить себя иначе. SLAYER не способствовали этому желанию, потому что в то время я слушал не только металл, но и другую музыку. В глубине души я чувствовал, что мне необходимо попробовать себя в других стилях».







