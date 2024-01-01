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Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисемит до мозга костей»



В недавнем интервью Linda Advocate вокалисту DISTURBED David'y Draiman'y, который является евреем по происхождению, был задан вопрос о якобы «продолжающейся вражде» между ним и британским рок-музыкантом и антиизраильским активистом Roger'ом Waters'ом. David сказал:



«Он тот ещё фрукт, этот полоумный старый фрик. Антисемит до мозга костей. Просто спросите [его товарища по группе PINK FLOYD] David'a Gilmour'a и его жену — они подтвердят это. Он был таким всю свою жизнь и всю свою карьеру. В этом нет ничего нового. Он трус. Он лицемер. Он поддерживает диктаторов и диктаторские режимы по всему миру. Он сторонник Пyтина и любого, кто находится на неправильной стороне истории. Он также полоумный псевдо-социалист.



Всё, о чём он писал, всё, во что он верил, было таким — даже маньяк может создавать великое искусство, и трудно спорить с уровнем художественности, скажем, такого произведения, как "The Wall". Но он показал себя лицемером, когда что-то пытался передать и выразить себя в этом произведении искусства. Я стал злиться на него много лет назад, когда он демонстрировал на стадионах свинью с еврейской звездой Давида на ней. Этот человек — негодяй. И он даже не осмеливается вступать со мной в дискуссию. Потому что для таких, как он, не важны логика, рассуждения, факты и реальность. Всё дело в нарративе. Всё дело в их ненавистном антисемитском, насквозь пропитанном злобой нарративе, который они продолжают подпитывать демонизацией нашего народа, государства Израиль, их неспособностью принять тот факт, что мы вообще существуем. Он просто чудовище».



Когда интервьюер спросила, встречался ли Draiman с Waters'ом лично, David ответил:



«Я бы с удовольствием встретился с ним лично. Я буду просто счастлив. Я бы с радостью отсидел в тюрьме любой срок и заплатил залог, необходимый для всего, что я мог бы сделать с ним за очень ограниченный период времени».







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